11 Сентября 2020
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Общество За рубежом
коронавирус, карантин, пустые улицы в Китае (2020) | Фото: Антискрепа

Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились и выписались из больниц

В Китае больше половины граждан из числа тех, кто болел новым типом коронавируса, вылечились и выписались из больниц, об этом сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в КНР уже достигло 79 тыс. 824 человек, из этого числа вылечились уже более 41 тыс. человек.

На настоящий момент в больницах на лечении находится более 32 тыс. человек.

Всего коронавирус унес жизни 2 тыс. 870 человек в Китае.

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Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились и выписались из больниц

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Теги: коронавирус, Китай, болезнь, смерть, выздоровели, больницы



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