Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились и выписались из больниц

В Китае больше половины граждан из числа тех, кто болел новым типом коронавируса, вылечились и выписались из больниц, об этом сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в КНР уже достигло 79 тыс. 824 человек, из этого числа вылечились уже более 41 тыс. человек.

На настоящий момент в больницах на лечении находится более 32 тыс. человек.

Всего коронавирус унес жизни 2 тыс. 870 человек в Китае.