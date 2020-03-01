Симоньян: В Анкаре напали на сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в сотрудничестве с русскими

В Турции напали на журналистов издания Sputnik, сообщила главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Известно, что к трем сотрудникам неизвестные пришли домой и обвинили их в работе на Россию. Злоумышленники пытались выломать входные двери.

"Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - написала Симоньян.

Нападение произошло 29 февраля поздно вечером - нападавшие кричали националистические лозунги, оскорбляли журналистов и угрожали им.

До прибытия сотрудников правоохранительных органов нападавшие скрылись.