С 1 марта украинцев будут пускать в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины не смогут попасть в Россию по своему внутреннему паспорту страны или свидетельству о рождении, как это было раньше - теперь въезд будет осуществляться только по загранпаспорту, об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Граждане Украины, которые уехали из страны до 1 марта, могут вернуться по тем же документам, по которым пересекали границу.

В Киеве добавили, что пересечение границы с Россией через территории ДНР, ЛНР или Крыма - это нарушения законодательства. Власти Украины отметили, что по загранпаспорту процедура пересечения границы будет быстрой.

Напомним, в Белоруссию и Турцию украинцы продолжат ездить по внутренним паспортам.