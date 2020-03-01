На Урале сотрудники бывшего предприятия Дерипаски пожаловались на угрозу увольнений

Сотрудники "УралАЗ" (по недавних пор входил в группу "ГАЗ", которую контролирует Олег Дерипаска) вышли на массовый пикет. Они жалуются на то, что им предлагают снова "затянуть пояса", а в случае отказа подписать новые условия трудового договора - грозят увольнением. Люди решили обратиться к губернатору.

Как сообщили Накануне.RU в организации "Левый фронт", пикет прошел 28 февраля возле автомобильного завода в момент окончания рабочей смены. Постоянно на пикете было около 60 человек. Люди жалуются на переход на скользящий график с 1 апреля и требуют повышения зарплат, а не "затягивания поясов".

"Не согласились молча терпеть несколько человек из большого трудового коллектива, в том числе Анатолий Банных. Он поделился проблемой с представителями левых организаций Миасса. Было проведено общее собрание - решили заявить пикет", - сообщили в "Левом фронте".

Активно помогли с проведением акции протеста представители ОКП, "Левого фронта", РКРП, ЗНС, общественной организации "Миасс для людей".

Во время пикета люди записали обращение к губернатору Алексею Текслеру. "Администрация хочет нас уволить. Мы отработали на заводе много лет, с этим никто считаться не хочет", - заявил участник акции.

Напомним, в 2018 году совладелец компании "Базовый элемент" (в нее входит холдинг "Русские машины", которому, в свою очередь, принадлежит большая часть акций группы "ГАЗ") Олег Дерипаска попал под американские санкции, что привело к утрате им контроля над "Русалом" и "Евросибэнерго". На этом фоне стало известно и о проблемах автомобильного холдинга. Над головным предприятием группы в Нижнем Новгороде нависла угроза перехода на четырехдневную рабочую неделю. Сам Дерипаска не исключал отказа от контрольного пакета акций компании. В конце 2018 года СМИ сообщали о попытках Дерипаски избавиться и от "УралАЗа". В феврале этого года "Объединенная машиностроительная группа" (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению активов группы ГАЗ, в том числе "УралАЗа".

"УралАЗ" был основан в 1939 году по решению Государственного комитета обороны СССР. До 1991 года являлся государственным предприятием в составе Министерства автомобильной промышленности СССР. В 2001 году был полностью приватизирован и вошел в состав машиностроительного холдинга "РусПромАвто", после реорганизации которого в 2005 году появилась группа "ГАЗ".