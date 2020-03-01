11 Сентября 2020
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соцсети, сирия, бпла, беспилотник (2020) | Фото:twitter.com/

Армия ЛНА сообщает о нашествии турецких беспилотников

29 февраля представители Ливийской национальной армии сообщили о нашествии турецких беспилотников. В социальных сетях пишут, что один из дронов-разведчиков был сбит неподалеку от района аль-Вишка.

соцсети, сирия, бпла, беспилотник(2020)|Фото:соцсети, сирия

В Facebook появились сообщения о том, что БПЛА вылетел из аз-Завии. Ранее журналисты Федерального агентства новостей указывали, что силы ЛНА столкнулись с атакой дронов в пятницу, 28 февраля. Налет стал крупнейшим с апреля прошлого года. По сообщениям солдат, одновременно в воздухе было замечено шесть турецких беспилотников.

Произошедшее в очередной раз показало, что Турция продолжает поддерживать боевиков из ПНС Ливии в обход международным соглашениям. В 2011 году представители ООН ввели оружейное эмбарго. Несмотря на это, Анкара продолжает спонсировать Правительство Файеза Сарраджа техникой и вооружением. В Ливию также доставляют боевиков из сирийского Идлиба.

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Армия ЛНА сообщает о нашествии турецких беспилотников

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Теги: ливийская национальная армия, беспилотники, бпла, Файеза Сарраджа, ливия



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