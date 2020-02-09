Китайский посол назвал бредом слухи о том, что коронавирус является биологическим оружием

Китайский посол в США Цуй Тянькай опроверг слухи о том, что коронавирус искусственно вывели в лаборатории, передает канал CBS.

Тянькай отметил, что все подобные разговоры являются бредом.

"Есть различные спекуляции. Некоторые утверждают, что вирус произошел из военной лаборатории в Китае или США. Как мы можем верить всем этим бредням?", - отметил посол.

По его словам, ученые еще со 100%-ной уверенностью не определили откуда именно произошел новый тип коронавируса.

Напомним, по последним данным, число зараженных превысило 37 тыс. человек, умерли более 800 человек.