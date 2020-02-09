22 Августа 2020
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Общество Украина
Родина-мать, Киев (2020) | Фото: yandex.com.tr

"Меньше хайпа". На Украине предложили снять герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве

Руководитель института национальной памяти Украины Антон Дробович высказал инициативу снести герб Советского Союза с монумента "Родина-мать" в Киеве, передает канал "ObozTV".

Дробович при этом заявил, что сам монумент сносить никто не собирается.

предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.

"Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - отметил Дробович.

Директор института отметил, что герб нужно убрать цивилизованным образом.

Напомним, весной 2015 года на Украине приняли закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", проще говоря, закон о "декоммунизации". Здесь имеется ввиду полный запрет на пропаганду символов времен СССР. В частности, улицы городов и сами города, названные в честь большевиков и советских деятелей, нужно переименовать. В "санкционный" список вошли более 500 исторических личностей, чья деятельность попадает под этот закон.

Монумент "Родина-мать" в 1981 году открывал Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев - его установили на правом берегу Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

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"Меньше хайпа". На Украине предложили снять герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве

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Теги: Институт национальной памяти, Антон Дробович, герб СССР, Родина-мать, Киев



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