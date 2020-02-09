По факту аварийной посадки "Боинга" в Коми возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета авиакомпании "UTair", который летел рейсом "Москва - Усинск".

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 9 февраля борт при приземлении в аэропорту Усинска в республике Коми проехал "животом" по взлетно-посадочной полосе. На борту находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из людей серьезно не пострадал - к врачам обратились самостоятельно два человека.

"Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Предварительно, у самолета не открылись шасси. Борт остановился в конце "взлетки" - люди покидали салон самолета аварийно, через основные и дополнительные выходы.

Как отметили в пресс-службе "UTair", причиной аварии стал непрогнозируемый сдвиг ветра, пилоты смогли удержать самолет на взлетно-посадочной полосе до полной остановки, однако у лайнера подломились основные стойки шасси.