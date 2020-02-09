На Южном Урале после протестов населения ликвидировали карантинный пункт в Ужевке

В населенном пункте Ужевка в Сосновском районе Челябинской области уберут карантинный пункт для граждан, которые находились там на обследовании с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Южного Урала, на место выезжали вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров и министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

В Челябинске 10 февраля пройдет совещание, на котором региональные власти, посоветовавшись с управлением Роспотребнадзора, решат где организовать карантинный пункт.

Напомним, жители Ужевки 9 февраля вышли на протест против размещения в их населенном пункте карантинного центра, где находились прибывшие из Китая граждане. Местная жительница Анна Сурикова рассказала, что если бы этот центр был не в самой деревне, а дальше от жилых домов, в глуши, то проблем бы не было.

"Они прямо в самое населенное место их разместили, и весь обслуживающий персонал будет ходить домой и утром туда на работу. Это противоречит карантинным мероприятиям", - отметила женщина.

Мошаров лично пообщался с протестующими и объяснил, что карантинный центр создан для того, чтобы в течение 14 дней наблюдать за состоянием здоровья прибывающих граждан из Китая. Они имеют вид на жительство и разрешение на работу в России.