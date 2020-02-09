"Во имя общих интересов". Песков прокомментировал высказывание Лукашенко про "момент истины" перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Россия1" отметил, что вопрос отношений Минска и Москвы очень эмоциональный.

Песков так прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что наступил "некий момент истины".

Как сообщил пресс-секретарь Путина, оба президента делают очень много для развития сотрудничества двух стран. Но у каждого государства есть свои цели, так как оба они суверенны.

"Вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на весь 2020 год. Об этом по итогам российско-белорусских переговоров сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.