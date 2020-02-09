Число жертв "тайского стрелка" увеличилось до 30 человек

В тайском городе Накхонратчасима в результате действий ликвидированного спецслужбами стрелка Джакрапант Томма погибли 30 человек, об этом пишет издание Khaosod.

Ранее была информация, что погибли 27 человек, включая самого преступника. 57 человек получили ранения различной степени тяжести.

Стрелок находился в торговом центре с заложниками около 12 часов.

Напомним, в Таиланде 8 февраля рядовой одной из частей сухопутных войск устроил стрельбу. Солдат угнал в расположении своей части неподалеку от города военный внедорожник и проехал на нем, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. Он снимал свои убийства на видео, позже его страницу удалили.

У одного из торговых центров он остановил машину, убил нескольких человек на улице и, пройдя в ТЦ, захватил там заложников. В ходе штурма здания тайские силовики освободили заложников и ликвидировали самого солдата.