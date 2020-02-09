21 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
ММК, металургия (2019) | Фото: Накануне.RU

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

На Магнитогорском металлургическом комбинате во второй половине дня 8 февраля произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону, возгорание было зафиксировано в пятом листопрокатном цехе.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Всего из цеха самостоятельно эвакуировались около 50 человек - еще до прибытия пожарных расчетов.

По предварительной информации, пожар возник из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении работ.

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На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

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Теги: ММК, Магнитогорск, пожар, МЧС



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