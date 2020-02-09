На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

На Магнитогорском металлургическом комбинате во второй половине дня 8 февраля произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону, возгорание было зафиксировано в пятом листопрокатном цехе.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Всего из цеха самостоятельно эвакуировались около 50 человек - еще до прибытия пожарных расчетов.

По предварительной информации, пожар возник из-за нарушения требований пожарной безопасности при проведении работ.