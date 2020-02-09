Жители деревни в Челябинской области считают, что в "коронавирусном" карантинном центре нарушают все нормы и правила

Жители деревни Ужевка в Сосновском районе Челябинской области днем 9 февраля вышли на протест против размещения в их населенном пункте карантинного центра, где будут находиться прибывшие из Китая граждане.

Как рассказала Накануне.RU местная жительница Анна Сурикова, если бы этот центр был не в самой деревне, а дальше от жилых домов, в глуши, то проблем бы не было.

"Они прямо в самое населенное место их разместили, и весь обслуживающий персонал будет ходить домой и утром туда на работу. Это противоречит карантинным мероприятиям", - отметила женщина.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области Накануне.RU рассказали, что такие центры необходимы.

"Создание центров помогает оптимизировать процесс наблюдения за пациентами. Если к жителям региона приходят врачи из местных поликлиник, то с иностранцами так не получится", - отметили в ведомстве.



В Челябинской области организовано два центра - один в Ужевке и второй - в Миассе. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе нет.