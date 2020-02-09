Кровопролитие на юге Казахстана началось из-за дорожного конфликта

21 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/omsk/arendaavto/: выбирай нас!
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/price/ можно найти здесь.
YouDo: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/geo/peretyagka-mebeli-v-podolske/, подробности по ссылке.



Происшествия В бывшем СССР
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Кровопролитие на юге Казахстана началось из-за дорожного конфликта

Замглавы МВД Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что массовые беспорядки на юге республики начались из-за дорожного конфликта, пишет ТАСС.

Напомним, погибли 10 человек, пострадали 43, россиян среди них нет.

После конфликта местные жители в соцсетях начали рассылать посты, которые обострили ситуацию.

Первоначально считали, что ЧП произошло на межнациональной почве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, беспорядки произошли в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. По данным МВД республики, 47 человек задержаны, сейчас ведется расследование уголовного дела по статье "хулиганство".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кровопролитие на юге Казахстана началось из-за дорожного конфликта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Казахстан, драка, пострадавшие, участники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.02.2020 10:27 Мск Количество погибших в ходе беспорядков на юге Казахстана достигло десяти человек
Ранее 08.02.2020 12:22 Мск Среди пострадавших в смертельной массовой драке в Казахстане не оказалось россиян
Ранее 08.02.2020 09:58 Мск В Казахстане произошла массовая драка: есть погибшие и раненые

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети