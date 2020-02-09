Кровопролитие на юге Казахстана началось из-за дорожного конфликта

Замглавы МВД Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что массовые беспорядки на юге республики начались из-за дорожного конфликта, пишет ТАСС.

Напомним, погибли 10 человек, пострадали 43, россиян среди них нет.

После конфликта местные жители в соцсетях начали рассылать посты, которые обострили ситуацию.

Первоначально считали, что ЧП произошло на межнациональной почве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, беспорядки произошли в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. По данным МВД республики, 47 человек задержаны, сейчас ведется расследование уголовного дела по статье "хулиганство".