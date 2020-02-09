В Крыму женщина зверски убила своего 7-летнего сына

Вечером 8 февраля в Симферополе в салоне автомобиля нашли тело 7-летнего мальчика, рядом с машиной лежала его мать с признаками отравления медикаментами.

Оказалось, что утром того же дня женщина забрала мальчика у своего мужа, с которым ребенок жил после расставания родителей, и должна была вернуть его к назначенному часу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Крыму.

Вечером женщину без сознания нашли случайные прохожие, которые и вызвали полицию. Уже после этого в машине нашли тело мальчика с колото-резаными ранами.

Следствие считает, что ребенка убила мать, после чего решила свести счеты с жизнью. Сейчас она доставлена в больницу.

Следователи допрашивают родственников семьи, назначены все необходимые экспертизы.