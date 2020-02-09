"Решила развеять мифы". Поклонская заказала тест для исследования своего происхождения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем Facebook о том, что заказала в медицинской клинике тест, который определит ее генетические корни.

Напомним, общественность бурно обсуждала заявление Поклонской - депутат сказала, что является русской украинкой.

Как отметила Поклонская, она решила развеять мифы вокруг себя.

"Заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", - написала Поклонская.

Она добавила, что скоро все узнаю какая кровь в ней намешана и уточнила, что гордится своими предками.