21 Августа 2020
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Общество В России
Наталья Поклонская (2017) | Фото: Накануне.RU

"Решила развеять мифы". Поклонская заказала тест для исследования своего происхождения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своем Facebook о том, что заказала в медицинской клинике тест, который определит ее генетические корни.

Напомним, общественность бурно обсуждала заявление Поклонской - депутат сказала, что является русской украинкой.

Как отметила Поклонская, она решила развеять мифы вокруг себя.

"Заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", - написала Поклонская.

Она добавила, что скоро все узнаю какая кровь в ней намешана и уточнила, что гордится своими предками.

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"Решила развеять мифы". Поклонская заказала тест для исследования своего происхождения

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Теги: Наталья Поклонская, тест, генетика, происхождение



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