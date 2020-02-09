21 Августа 2020
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Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Зеленский встретился с римским папой и позвал его в Донбасс

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в Ватикане с римским папой Франциском. Разговор шел о военном конфликте в Донбассе, сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, он "почувствовал понимание и надежду" и пригласил папу приехать на Украину, причем в Донбасс, где Франциск якобы имеет чрезвычайно большую поддержку и доверие. Тот, в свою очередь, назвал Зеленского "президентом мира", и последний расплывчато написал о том, что должен оправдать это звание и остановить войну, чтобы, проезжая по Донбассу, "видеть улыбающиеся лица и слышать детский смех". Которую он уже обещал остановить, вступая в должность, но ничего реального для этого не сделал.

Интересно, что жена Зеленского была, согласно дресс-коду, одета во все черное, что символизируют печаль по утрате светской власти римским папой. При этом понтифик является главой государства Ватикан, которое, правда, имеет особенный правовой статус и связано с папским престолом. Что касается утраты полноценной светской власти, то именно в связи с этим в 1870 году, в связи с прекращением существования Папской области, и был введен известный догмат о непогрешимости римского папы.

Напомним, в конце прошлого года Франциск поддержал примирение Украины с Россией и особый статус Донбасса. О готовности римского папы приехать в ДНР и ЛНР в Ватикане заявляли еще в 2016 году. Тогда эта тема быстро сошла на нет.

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Зеленский встретился с римским папой и позвал его в Донбасс

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, папа римский, Франциск



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