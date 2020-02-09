В Екатеринбурге в аварии с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Яндекс. Такси"

В Екатеринбурге в дорожной аварии погибли мужчина и женщина.

ДТП произошло на трассе "Екатеринбург - Кольцово" утром 9 февраля, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД города.

Водитель "Фольксваген Поло", которая была автомобилем "Яндекс. Такси" ехал по Кольцовскому тракту и врезался во впереди идущий "МАЗ".

Крышу легкового автомобиля почти полностью снесло - водитель 1990 года рождения и женщина-пассажирка 1965 года рождения, которая находилась на заднем сидении, погибли на месте от полученных травм.