21 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Яндекс. Такси, авария, Кольцовский тракт (2020) | Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в аварии с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Яндекс. Такси"

В Екатеринбурге в дорожной аварии погибли мужчина и женщина.

ДТП произошло на трассе "Екатеринбург - Кольцово" утром 9 февраля, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД города.

Водитель "Фольксваген Поло", которая была автомобилем "Яндекс. Такси" ехал по Кольцовскому тракту и врезался во впереди идущий "МАЗ".

Крышу легкового автомобиля почти полностью снесло - водитель 1990 года рождения и женщина-пассажирка 1965 года рождения, которая находилась на заднем сидении, погибли на месте от полученных травм.

Яндекс. Такси, авария, Кольцовский тракт(2020)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Яндекс. Такси, авария, Кольцовский тракт(2020)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

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В Екатеринбурге в аварии с грузовиком погибли водитель и пассажирка "Яндекс. Такси"

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Теги: Екатеринбург, авария, погибшие, Фольксваген, Яндекс.Такси, ДТП



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