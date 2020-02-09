Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории России не зарегистрировано

Новых случаев заболеваемости коронавирусом в России по состоянию на 9 февраля не зарегистрировано, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора со ссылкой на данные Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Наопмним, двое больных, прибывшие из Китая, с первого дня пребывания в России находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы.

Сейчас организован полный комплекс противоэпидемических мер, направленный на недопущение распространения инфекции.