Ошибка пилота. Стала известна причина крушения вертолета, при котором погиб депутат Госдумы

Частный вертолет, при крушении которого в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, разбился из-за плохой погоды и ошибки пилота - к таким выводам пришли эксперты, пишет Baza.

Сообщается, что машина попала в снежный заряд, пилот запаниковал и направил машину к земле, чтобы посадить вертолет. Однако резкое снижение привело к удару хвоста об землю, затем вертолет протащило по земле около 120 метров.

Пилот в такой ситуации должен был поднять вертолет вверх и изменить курс.

Как сообщало Накануне.RU, вертолет был обнаружен 7 февраля возле населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Жизни пилота Жавдата Сулейманова и помощника депутата Госдумы Рамиса Газизова, пострадавших при крушении вертолета, ничего не угрожает.