Генконсул РФ: "Россия и Япония пока не пришли к общему видению мирного договора"

Россия и Япония пока не договорились до общего решения вопроса мирного договора, заявил Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин, об этом пишет РИА "Новости".

Марин отметил, что в 2019 году число контактов между Токио и Москвой стало рекордным за всю историю дипломатических отношений двух стран.

"Если брать экономические отношения, то доля японского вклада в экономику России составляет не более 3% от общего объема инвестиций. Так что мы в начале пути. Возможности нашего сотрудничества во много раз превышают те показатели, что пока достигнуты", - пояснил Марин.

Напомним, в середине декабря прошлого года в японской прессе возникла шумиха из-за требований японских коммунистов вернуть все Курилы, а не только так называемые "северные территории". Дискуссия о возможной передаче Японии островов Кунашир и Хабомаи оживилась после того, как российские власти вспомнили о советско-японской декларации 1956 года, допускавшей передачу этих территорий в качестве жеста доброй воли. Однако в Токио не согласны даже на это, считая, что как минимум четыре острова являются неотъемлемой частью Японии и должны принадлежать ей по праву.