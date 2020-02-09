21 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Курильские острова, Курилы (2017) | Фото: fobos.tv

Генконсул РФ: "Россия и Япония пока не пришли к общему видению мирного договора"

Россия и Япония пока не договорились до общего решения вопроса мирного договора, заявил Генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин, об этом пишет РИА "Новости".

Марин отметил, что в 2019 году число контактов между Токио и Москвой стало рекордным за всю историю дипломатических отношений двух стран.

"Если брать экономические отношения, то доля японского вклада в экономику России составляет не более 3% от общего объема инвестиций. Так что мы в начале пути. Возможности нашего сотрудничества во много раз превышают те показатели, что пока достигнуты", - пояснил Марин.

Напомним, в середине декабря прошлого года в японской прессе возникла шумиха из-за требований японских коммунистов вернуть все Курилы, а не только так называемые "северные территории". Дискуссия о возможной передаче Японии островов Кунашир и Хабомаи оживилась после того, как российские власти вспомнили о советско-японской декларации 1956 года, допускавшей передачу этих территорий в качестве жеста доброй воли. Однако в Токио не согласны даже на это, считая, что как минимум четыре острова являются неотъемлемой частью Японии и должны принадлежать ей по праву.

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Генконсул РФ: "Россия и Япония пока не пришли к общему видению мирного договора"

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Теги: Сергей Марин, Саппоро, Россия, Япония, мирный договор, Курилы



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