Количество погибших в ходе беспорядков на юге Казахстана достигло десяти человек

В Казахстане увеличилось количество жертв после беспорядков на юге республики, об этом пишет издание "Хабар24".

Как отметил замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди, число погибших достигло 10. Вечером 8 февраля в больнице скончался один человек, утром 9 февраля - еще один.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших нет граждан России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, беспорядки произошли в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана - в результате массовой драки помимо погибших есть раненые. По данным МВД республики, 47 человек задержаны, сейчас ведется расследование уголовного дела по статье "хулиганство".