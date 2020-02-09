Джеки Чан даст 1 млн юаней тому, кто создаст лекарство от коронавируса

Голливудский актер и китаец по происхождению Джеки Чан пообещал выплатить вознаграждение в 1 млн юаней тому, кто сделает лекарство от коронавируса, об этом пишет издание Strait Times.

Как отметил актер, главное в борьбе с коронавирусом - это технологии и наука.

"Я надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее", - отметил Джеки Чан.

Актер также добавил, что ему очень жаль видеть опустевшие улицы.

На настоящий момент число жертв коронавируса достигло 881 человек.