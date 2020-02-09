Из-за арестованного подчиненного своей должности может лишиться начальник ГИБДД Курганской области Михаил Чебыкин

Начальник ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин может лишиться своей должности из-за крупного скандала со взяточничеством в рядах его подчиненных.

Как рассказал собственный источник Накануне.RU в МВД России, сейчас вопрос отставки Чебыкина решается в Москве.

"Чебыкин, вероятно, не знал о том, что его подчиненный Сергеев многие годы работал за взятки. Михаила Владимировича (Чебыкина - прим.) все знают как честного и порядочного офицера. Однако такой удар по репутации областной ГИБДД может сказаться на его карьере. В Министерстве внутренних дел РФ сейчас обсуждают кто может заменить Чебыкина на посту руководителя ГИБДД Курганской области. В любом случае, это не вопрос двух дней - здесь нужна куча согласований", - отметил источник.

Напомним, начальник отделения технадзора ГИБДД Кургана Андрей Сергеев был задержан по подозрению в получении 160 тыс. руб. в качестве взятки от сотрудника "Уральской испытательно-технической лаборатории" за внесение изменений в конструкции транспортных средств на основании поддельных документов.

Возбуждено уголовное дело, Сергеева отправили в СИЗО на два месяца.

По информации Накануне.RU, этот конкретный эпизод получения взятки Сергеевым - не единственный.