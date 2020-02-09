21 Августа 2020
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Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
(2019) | Фото: otvetdesign

Снижение ключевой ставки ЦБ позволит поддержать рост уральского экспорта

Банк России 7 февраля снизил ключевую ставку до 6%.

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, если с 2014 года главной задачей экономических властей была адаптация к изменившимся условиям, то сейчас период подстройки завершен, дальше нужно создание условий для экономического роста.

"Снижение ключевой ставки в значительной мере отвечает этим интересам экономики, в том числе уральской. В частности, снижение ставок позволит поддержать рост уральского экспорта", - считает Набиуллина.

Снижение ставки учитывало динамику инфляции. В России в целом в январе она замедлилась до 2,4%, в уральских регионах динамика была схожей.

"При этом, каких-то специфических региональных инфляционных рисков мы не наблюдаем, и почти все основные тенденции на Урале совпадают с общероссийскими. Продолжает динамично развиваться переработка и тепличное хозяйство в агросекторе, в большинстве регионов урожай был лучше прошлогоднего. В этом году постепенно инфляция будет возвращаться к 4%", - прокомментировал начальник Уральского Главного управления Рустэм Марданов.

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Снижение ключевой ставки ЦБ позволит поддержать рост уральского экспорта

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Теги: ключевая ставка, Банк России, ЦБ, экспорт



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