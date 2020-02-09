21 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
военный, открывший стрельбу в Таиланде (2020) | Фото: thairath.co.th

В Таиланде спецслужбы ликвидировали стрелка, который убил 25 человек

"Тайский стрелок" Джакрапант Томма, как его уже прозвали в России, ликвидирован. В общей сложности он находился в торговом центре с заложниками около 12 часов.

Напомним, в Таиланде 8 февраля рядовой одной из частей сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима. Солдат угнал в расположении своей части неподалеку от города военный внедорожник и проехал на нем, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. Он снимал свои убийства на видео, позже его страницу удалили.

У одного из торговых центров он остановил машину, убил нескольких человек на улице и, пройдя в ТЦ, захватил там заложников.

Вечером 8 февраля спецназ начал штурм здания ТЦ - сначала всех людей вывели из здания, потом ликвидировали и стрелка.

По последним данным, солдат убил 25 человек, около 63 получили ранения.

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В Таиланде спецслужбы ликвидировали стрелка, который убил 25 человек

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Теги: Джакрапант Томма, Таиланд, стрельба, стрелок, торговый центр, ликвидация



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Развитие сюжета:

Ранее 09.02.2020 16:00 Мск Число жертв "тайского стрелка" увеличилось до 30 человек

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Ранее 08.02.2020 16:39 Мск В Таиланде обезумевший военный застрелил 12 человек и взял заложников в торговом центре

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