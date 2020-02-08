Глава Ульяновской области назвал фейком сообщения о "взрыве реактора" на площадке НИИАР

Глава Ульяновской области Сергей Морозов назвал фейком сообщения о "взрыве реактора" на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам губернатора, через месседжеры и соцсети распространяется видео о якобы катастрофе на территории НИИАР. По данным Морозова, эти кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году. Он подчеркнул, что ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в норме.

"Есть люди, наживающиеся на нашем страхе, отрабатывающие технологии распространения фейков. Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей, их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации", - заявил Сергей Морозов.

Он призвал ульяновцев остановить распространение этого фейка, не пересылать его близким и не размещать на страницах в соцсетях.

Судя по комментариям в Instagram губернатора, многие жители региона действительно поверили в новости о ЧП с реактором.