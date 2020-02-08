Глава Ульяновской области назвал фейком сообщения о "взрыве реактора" на площадке НИИАР

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Проверенные мастера: http://remont.youdo.com/building/zabor/shlagbaumy/tag/remont/, выбирай нас!
Услуги специалиста: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/redecorating/, выбирай YouDo!
По ссылке http://remont.youdo.com/building/zabor/izgotovlenie/profnastil/, выбирай нас!



Общество Приволжский ФО В России
коллаж, уголовное дело, фейк, фейк-новость,фейк-ньюс (2019) | Фото:ФАН

Глава Ульяновской области назвал фейком сообщения о "взрыве реактора" на площадке НИИАР

Глава Ульяновской области Сергей Морозов назвал фейком сообщения о "взрыве реактора" на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР). Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал в своем Instagram.
Читайте также:

По словам губернатора, через месседжеры и соцсети распространяется видео о якобы катастрофе на территории НИИАР. По данным Морозова, эти кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году. Он подчеркнул, что ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в норме.

"Есть люди, наживающиеся на нашем страхе, отрабатывающие технологии распространения фейков. Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей, их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации", - заявил Сергей Морозов.

Он призвал ульяновцев остановить распространение этого фейка, не пересылать его близким и не размещать на страницах в соцсетях.

Судя по комментариям в Instagram губернатора, многие жители региона действительно поверили в новости о ЧП с реактором.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Ульяновской области назвал фейком сообщения о "взрыве реактора" на площадке НИИАР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Морозов, взрыв, реактор, фейк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети