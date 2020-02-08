В одном из цехов "Уралмашзавода" произошел пожар

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар в одном из цехов "Уралмашзавода".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, горело охлаждающее масло в ванне, площадь пожара составила 10 кв.м. Возгорание было потушено автоматическими пенными установками еще до прибытия пожарных подразделений.

По данным ведомства, эвакуация сотрудников не проводилась, пострадавших нет. Сам инцидент на работу предприятия никак не повлиял.

Точная причина возгорания будет установлена специалистами.