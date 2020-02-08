20 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Киев, Евромайдан, погром, беспорядки (2014) | Фото: вконтакте

Двое обменянных бывших "беркутовцев" вернулись в Киев - добиваться правды о "евромайдане"

Двое бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые в конце декабря были освобождены в рамках масштабного обмена с Донбассом, решили вернуться в Киев. Главной причиной, по которой они это сделали, стало желание раскрыть правду в качестве свидетелей о массовых расстрелах в Киеве в феврале 2014 года, а также восстановить честное имя "Беркута", выполнившего свой долг и не изменившего присяге. Об этом говорится в открытом письме экс-сотрудников на имя президента, спикера Рады и генпрокурора Украины, которое опубликовал их адвокат Александр Горошинский.
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Маринченко и Тамтура суд выпустил из тюрьмы задолго до обмена, то есть им находиться в Киеве наиболее безопасно, в отличие от троих бывших коллег Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, которые были освобождены "под обмен".

В открытом письме экс-"беркутовцы" заявляют, что судебный процесс является основным источником правды о "евромайдане" и они будут принимать участие в заседаниях. И по-настоящему виновные в массовых убийствах должны быть наказаны.

"Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Все это время руководство Украины использовало нас, чтобы "отчитываться" о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих. Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года. Но, даже имея всю мощь репрессивной машины - ГПУ, СБУ, МВД, суды и политическую волю на осуждение заведомо невиновных лиц, доказательств нашей вины не нашлось... За выполнение присяги мы были брошены за решетку, названы убийцами и "врагами народа", нас поносили в большинстве СМИ в течение 5 лет", - пишут они.

Маринченко и Тамтура отмечают, что согласились на обмен, чтобы не ставить под угрозу весь процесс. Но теперь хотят добиться правды о перевороте 2014 года, которой власть старательно избегает. В том числе приняв закон об амнистии всех участников переворота сразу после него, который не отменен до сих пор.

Напомним, никакого реального расследования событий февраля 2014 года на Украине не велось. И маловероятно, что Маринченко и Тамтура сдвинут процесс с мертвой точки. Слишком неудобными будут его результаты для многих влиятельных лиц на Украине.

Киев, Евромайдан, погром, беспорядки(2014)|Фото: вконтакте

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Двое обменянных бывших "беркутовцев" вернулись в Киев - добиваться правды о "евромайдане"

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Теги: Украина, евромайдан



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