20 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
военный, открывший стрельбу в Таиланде (2020) | Фото: thairath.co.th

Число жертв тайского стрелка увеличилось до 17 человек

По последним данным, 17 человек убиты и 21 получил ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Накхон Ратчасима, что на северо-востоке Таиланда.

По заявлению представителя местной полиции, злоумышленник удерживает 16 заложников на четвертом этаже торгового центра "Терминал-21". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов совместно с армией проводят операцию по поимке преступника, передает ТАСС.

Сегодня солдат тайской армии угнал в расположении своей части неподалеку от города Накхон Ратчасима военный внедорожник и проехал на нем, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. Впоследствии преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся внутри.

По данным СМИ, стрелка удалось идентифицировать - это старший сержант Чакрапхан Тхомма. Мотивы его атаки по-прежнему неясны. Ранее сообщалось о 14 погибших.

военный, открывший стрельбу в Таиланде(2020)|Фото: thairath.co.th

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Число жертв тайского стрелка увеличилось до 17 человек

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Теги: стрельба, Таиланд, жертвы, заложники, полиция



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Развитие сюжета:

Ранее 09.02.2020 16:00 Мск Число жертв "тайского стрелка" увеличилось до 30 человек
Ранее 09.02.2020 09:28 Мск В Таиланде спецслужбы ликвидировали стрелка, который убил 25 человек

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Ранее 08.02.2020 16:39 Мск В Таиланде обезумевший военный застрелил 12 человек и взял заложников в торговом центре

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