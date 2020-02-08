Число жертв тайского стрелка увеличилось до 17 человек

По последним данным, 17 человек убиты и 21 получил ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Накхон Ратчасима, что на северо-востоке Таиланда.

По заявлению представителя местной полиции, злоумышленник удерживает 16 заложников на четвертом этаже торгового центра "Терминал-21". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов совместно с армией проводят операцию по поимке преступника, передает ТАСС.

Сегодня солдат тайской армии угнал в расположении своей части неподалеку от города Накхон Ратчасима военный внедорожник и проехал на нем, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. Впоследствии преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся внутри.

По данным СМИ, стрелка удалось идентифицировать - это старший сержант Чакрапхан Тхомма. Мотивы его атаки по-прежнему неясны. Ранее сообщалось о 14 погибших.