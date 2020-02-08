"Спартак" одолел "Партизан" и выиграл товарищеский турнир в Катаре

Московский "Спартак" одержал победу над белградским "Партизаном" и выиграл предсезонный товарищеский турнир в Катаре. Встреча прошла сегодня днем и завершилась со счетом 3:2, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе "красно-белых" отличились Роман Зобнин, новичок команды Александр Соболев и Эсекьель Понсе, забивший пенальти. Стоит отметить, что "Партизан" доигрывал матч в меньшинстве – на 42-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален бывший игрок московского ЦСКА Бибрас Натхо.

В турнире также участвуют московский "Локомотив" и "Ростов", которые сыграют завтра. Однако ни один из них уже не догонит "Спартак" в символической таблице – у "красно-белых" семь очков, тогда как у его ближайших преследователей по три.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января "Спартак" арендовал до конца сезона нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева. Впоследствии московский клуб может подписать игрока на постоянной основе.