В Таиланде обезумевший военный застрелил 12 человек и взял заложников в торговом центре

В Таиланде рядовой одной из частей сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, погибли не менее 12 человек, есть много раненых. Известно, что солдат угнал в расположении своей части неподалеку от города военный внедорожник и проехал на нем, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям.

Впоследствии преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся. По некоторым данным, он транслировал стрельбу в режиме онлайн, но вскоре его страницу удалили.

По информации СМИ, стрелка удалось идентифицировать - это старший сержант Чакрапхан Тхомма. Мотивы его атаки пока неясны.

Сообщается, что солдат мог захватить несколько заложников в ТЦ, сейчас проводится операция по его задержанию.