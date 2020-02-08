СМИ сообщили о массовом сокращении российских пилотов в китайских авиакомпаниях

СМИ сообщили, что китайские авиакомпании начали массово сокращать летные экипажи, в том числе и российских пилотов.

Как утверждает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, в ближайшее время Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян. При этом речь идет о вынужденном простое без выплат и досрочном расторжении контрактов. По его данным, авиакомпании увольняют не только российских пилотов, но и в целом сокращают штат иностранного летного состава.

"Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы. До тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации", - говорится в сообщении CSA, разосланного сотрудникам.

В самих авиакомпаниях не смогли оперативно ответить на запрос агентства.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в Воздушный кодекс и закон о положении иностранных граждан. Они позволяют заключать контракт с иностранными командирами воздушного судна на 10 лет. Сейчас максимальная продолжительность контракта составляет пять лет.