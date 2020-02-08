Новый посол США в России: отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли своей низшей точки с момента окончания "холодной войны".

В интервью телеканалу РБК Салливан признал, что у России и США есть принципиальные разногласия. По словам дипломата, цель его работы как раз и состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.

Американец отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами. Также Джон Салливан пообещал продолжить курс своего предшественника Джона Хантсмана.

Как сообщало Накануне.RU, недавно новый посол США в России заявил о своих планах в скором времени посетить Екатеринбург.