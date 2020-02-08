Свердловский губернатор выстрелил из пушки и пробежал на лыжах 2020 метров

В субботу глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в центральном забеге всероссийской гонки "Лыжня России-2020".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, мероприятие прошло на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле и было посвящено Году памяти и славы, объявленному Владимиром Путиным.

Во время церемонии открытия "Лыжни России" Олимпийские чемпионы по биатлону, а ныне депутаты Госдумы Сергей Чепиков и Антон Шипулин подняли флаг России. После этого Евгений Куйвашев выстрелом из стартовой пушки открыл соревнования.

Дистанция массового забега составила 2020 метров, именно это расстояние пробежал на лыжах и сам глава региона. Профессионалы бегут 10 километров, соревнуясь за снегоходы. А сертификатами и памятными призами традиционно награждаются самые опытные, пожилые участники, юные спортсмены и победители в номинации "Самая спортивная семья".

По оценке организаторов, в этом году только на "Старатель" приехали около 15 тысяч человек, а всего на лыжи сегодня встали 90 тысяч уральцев во всех муниципалитетах региона.