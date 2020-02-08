Начальник УФСИН Северной Осетии арестован, ему готовятся предъявить обвинение

Начальник УФСИН Северной Осетии Юрий Емельянов заключен под стражу. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России.

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По данным ведомства, 47-летнего полковника внутренней службы, подозревают в хищении имущества в особо крупном размере. Как полагают следователи, 22 апреля прошлого года по указанию Емельянова исправительная колония №1 заключила госконтракт с ООО "Русбилд" на проведение капитального ремонта общежитий для спецконтингента во Владикавказе.

"17 июня 2019 года подозреваемый, зная, что подрядчик фактически не выполнил необходимые работы, в нарушение условий контракта дал указание начальнику исправительной колонии №1 перечислить 3 млн рублей, которые в тот же день поступили на расчетный счет ООО "Русбилд", - сообщили в СКР.

Юрий Емельянов был задержан 6 февраля этого года. Сейчас по ходатайству следственных органов судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Как добавили в ведомстве, в самое ближайшее время Емельянову будет предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере.