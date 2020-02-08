20 Августа 2020
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Происшествия В России В бывшем СССР
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Среди пострадавших в смертельной массовой драке в Казахстане не оказалось россиян

Среди пострадавших в результате столкновений, произошедших на юге Казахстана, нет граждан России. Об этом заявил дежурный дипломат Генконсульства РФ в Алма-Ате.

"Мы проверили информацию. Россиян там нет", - приводит его слова ТАСС.

По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, все задержанные в результате беспорядков являются исключительно гражданами республики. Как сообщают "Вести", он предложил не акцентировать внимание на их национальности, заявив лишь, что "это граждане Казахстана".

наручники, суд, тюрьма(2016)|Фото:Накануне.RU

Напомним, в результате массовой драки погибли восемь человек и десятки ранены. По данным МВД республики, 47 человек задержаны, сейчас ведется расследование дела по статье "Хулиганство". Силовики устанавливают зачинщиков и всех участников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацией пытались воспользоваться провокаторы, но сейчас обстановка находится под контролем полиции и Национальной гвардии.

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Среди пострадавших в смертельной массовой драке в Казахстане не оказалось россиян

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Теги: Казахстан, драка, пострадавшие, участники



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Ранее 09.02.2020 13:59 Мск Кровопролитие на юге Казахстана началось из-за дорожного конфликта
Ранее 09.02.2020 10:27 Мск Количество погибших в ходе беспорядков на юге Казахстана достигло десяти человек

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Ранее 08.02.2020 09:58 Мск В Казахстане произошла массовая драка: есть погибшие и раненые

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