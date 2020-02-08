Среди пострадавших в смертельной массовой драке в Казахстане не оказалось россиян

Среди пострадавших в результате столкновений, произошедших на юге Казахстана, нет граждан России. Об этом заявил дежурный дипломат Генконсульства РФ в Алма-Ате.

"Мы проверили информацию. Россиян там нет", - приводит его слова ТАСС.

По словам министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева, все задержанные в результате беспорядков являются исключительно гражданами республики. Как сообщают "Вести", он предложил не акцентировать внимание на их национальности, заявив лишь, что "это граждане Казахстана".

Напомним, в результате массовой драки погибли восемь человек и десятки ранены. По данным МВД республики, 47 человек задержаны, сейчас ведется расследование дела по статье "Хулиганство". Силовики устанавливают зачинщиков и всех участников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацией пытались воспользоваться провокаторы, но сейчас обстановка находится под контролем полиции и Национальной гвардии.