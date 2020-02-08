На трассе "Иртыш" в Зауралье снят запрет на движение автобусов

На федеральной трассе "Иртыш" в Зауралье снят запрет на движение автобусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Напомним, днем 7 февраля из-за неблагоприятной дорожной обстановки был ограничен проезд автобусов на участке автодороги Р-254 "Иртыш" от Варгашинского до Петуховского районов.

Как пояснили в МЧС, в период ограничения на данном участке трассы специалисты дорожных служб провели противогололедную обработку. Для уборки и обработки проезжей части дороги было увеличено количество спецтехники.

Водителей грузового транспорта по радиосвязи информировали о необходимости соблюдения скоростного режима, а также отказа от обгонов и выездов на встречную полосу.