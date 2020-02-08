В ХМАО ребенок госпитализирован с подозрением на китайский коронавирус

В Ханты-Мансийском автономном округе на данный момент не зафиксировано случаев коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Тем не менее, сейчас в округе реализуется комплекс мер, направленных на противодействие возможного распространения нового вируса. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инны Кудрявцевой, организован мониторинг людей, прибывающих в округ из Китая, за ними установлено медицинское наблюдение по месту жительства.

"У всех прибывших с острова Хайнань проводится двукратный забор материала для вирусологических исследований: первая проба отбирается в пунктах пропуска через государственную границу, второй забор проводится спустя 10 дней уже на территории региона. Из числа прибывших с респираторным синдромом госпитализирован один ребенок в Радужном. Данный случай квалифицирован как подозрительный на заболевание коронавирусной инфекцией", - сообщила Кудрявцева.

По ее данным, из всех туристов, вернувшихся в регион, респираторный синдром выявлен только у ребенка, а всего под наблюдением остаются 39 человек.

"Югра должна быть готова к моментальной реакции в любой момент", - отметила глава окружного Роспотребнадзора Майя Соловьева.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе жительница Югры пожаловалась на завышенную стоимость медицинских масок. Официально в России на данный момент зафиксировано два подтвержденных случая китайского коронавируса.