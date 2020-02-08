20 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

Курил, ругался и дебоширил: в аэропорту Екатеринбурга с самолета сняли хулигана

В аэропорту Екатеринбурга задержан авиадебошир. На него составили сразу три протокола.
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Как сообщили Накануне.RU в МВД России, все случилось в аэропорту Кольцово: к самолету, совершившему посадку, в срочном порядке был направлен наряд, поскольку на борту находился хулиган. Полицейские опросили экипаж и выяснили, что во время полета между одним из пассажиров и бортпроводником произошел словесный конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина перешел на ненормативную лексику.

Кроме этого, во время полета он нарушал правила поведения на борту, отказываясь занять свое место, и курил в туалетной комнате. Нарушителя сняли с самолета и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции.

Там в отношении него составили три административных протокола по разным статьям КоАП РФ. Как отметили в полиции, дебошир прямо в аэропорту в отделении банка оплатил выписанный ему штраф в 1,5 тысячи рублей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали москвича, который также курил в самолете во время полета.

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Курил, ругался и дебоширил: в аэропорту Екатеринбурга с самолета сняли хулигана

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Теги: дебошир, самолет, аэропорт, МВД, Екатеринбург



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