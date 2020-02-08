20 Августа 2020
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Происшествия В бывшем СССР
казахский национализм (2019) | Фото: Накануне.RU

В Казахстане произошла массовая драка: есть погибшие и раненые

На юге Казахстана произошла массовая драка. Есть жертвы.
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По данным республиканского МВД, групповая драка между жителями произошла в селе Масанчи Кордайского района: в результате погибли восемь человек, десятки ранены, 47 – задержаны. Сейчас ведется расследование по статье "Хулиганство", правоохранители устанавливают зачинщиков и всех участников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что ситуацией попытались воспользоваться провокаторы, но сейчас обстановка находится под контролем полиции и Национальной гвардии. В связи с произошедшим глава государства поручил создать правительственную комиссию, ее возглавит заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев.

Как сообщают "Вести", в данный момент генеральное консульство России в Алма-Ате проверяет информацию о наличии россиян среди пострадавших.

Напомним, недавно в Апатитах группа подростков устроила массовую драку возле дома культуры и избила полицейских.

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В Казахстане произошла массовая драка: есть погибшие и раненые

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Теги: драка, Казахстан, полиция



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Ранее 09.02.2020 10:27 Мск Количество погибших в ходе беспорядков на юге Казахстана достигло десяти человек
Ранее 08.02.2020 12:22 Мск Среди пострадавших в смертельной массовой драке в Казахстане не оказалось россиян

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