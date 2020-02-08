20 Августа 2020
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Армия и ВПК В России За рубежом
Китайская система спутниковой навигации &quot;Бэйдоу&quot; (2017) | Фото: wwwbig5.hinews.cn

Генерал НАТО испугался российского спутника, который "следит за американским"

Глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата считает, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят свои маневры российские и китайские аппараты.
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Как заявил генерал в интервью газете Washington Examiner, "это угроза для наших союзников". По его словам, недавно Россия запустила небольшой спутник, который якобы наблюдает за американским разведывательным аппаратом.

"До этого момента космос все считали безопасной зоной. Но это больше не так", - уверен Ланата.

Как пишет РИА Новости, он выразил мнение, что западным странам теперь "придется самостоятельно реагировать на угрозы".

Напомним, недавно в Роскосмосе придумали способ борьбы с зарубежными спутниками-шпионами. Специалисты предлагают использовать наземные радиоэлектронные станции для блокировки передачи сигналов.

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Генерал НАТО испугался российского спутника, который "следит за американским"

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Теги: НАТО, Россия, США, спутник



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