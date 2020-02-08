20 Августа 2020
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Политика В России В бывшем СССР
коллаж, Белоруссия, газ, нефть (2017) | Фото: Накануне.RU

Россия и Белоруссия сумели договориться о поставках газа на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год. Об этом по итогам российско-белорусских переговоров сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года", - приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, на какой именно срок распространяются достигнутые договоренности.

"На весь 2020 год", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Ранее белорусский президент называл эту встречу "моментом истины".

Владимир Путин и Александр Лукашенко(2020)|Фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко(2020)|Фото: пресс-служба президента России

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Россия и Белоруссия сумели договориться о поставках газа на 2020 год

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Теги: Россия, Белоруссия, газ, переговоры



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