Россия и Белоруссия сумели договориться о поставках газа на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год. Об этом по итогам российско-белорусских переговоров сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года", - приводит его слова ТАСС.

Также он уточнил, на какой именно срок распространяются достигнутые договоренности.

"На весь 2020 год", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Ранее белорусский президент называл эту встречу "моментом истины".