"Угрозы жизни нет": в минздраве Татарстана прокомментировали состояние пострадавших в крушении вертолета

Жизни пилота Жавдата Сулейманова и помощника депутата Госдумы Рамиса Газизова , пострадавших при крушении вертолета, ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Татарстана.

Угрозы жизни двоих пострадавших в результате крушения вертолета в Татарстане нет.

Пострадавшие сейчас находятся в Республиканской клинической больнице Татарстана, один из них помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что оба пациента находятся в сознании.

Между тем, по данным telegram-канал LIFE SHOT, спасателям удалось извлечь тело депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при жесткой посадке вертолета.

Как сообщало Накануне.RU, вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт. Депутаты Госдумы РФ подтвердили информацию о гибели своего коллеги и выразили соболезнования.

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.