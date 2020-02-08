20 Августа 2020
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(2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

"Угрозы жизни нет": в минздраве Татарстана прокомментировали состояние пострадавших в крушении вертолета

Жизни пилота Жавдата Сулейманова и помощника депутата Госдумы Рамиса Газизова , пострадавших при крушении вертолета, ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Татарстана.

Угрозы жизни двоих пострадавших в результате крушения вертолета в Татарстане нет.

Пострадавшие сейчас находятся в Республиканской клинической больнице Татарстана, один из них помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Отмечается, что оба пациента находятся в сознании.

Между тем, по данным telegram-канал LIFE SHOT, спасателям удалось извлечь тело депутата Госдумы Айрата Хайруллина, погибшего при жесткой посадке вертолета.

Как сообщало Накануне.RU, вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт. Депутаты Госдумы РФ подтвердили информацию о гибели своего коллеги и выразили соболезнования.

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

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"Угрозы жизни нет": в минздраве Татарстана прокомментировали состояние пострадавших в крушении вертолета

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Теги: крушение вертолета, Айрат Хайруллин, пострадавшие



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Развитие сюжета:

Ранее 09.02.2020 11:42 Мск Ошибка пилота. Стала известна причина крушения вертолета, при котором погиб депутат Госдумы

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Ранее 07.02.2020 21:15 Мск В СКР назвали основные версии крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы
Ранее 07.02.2020 19:59 Мск Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

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