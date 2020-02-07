20 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО Приволжский ФО В России Москва Московская область
крушение вертолета, Айрат Хайруллин (2020) | Фото: vk.com/mchs.tatarstan

В СКР назвали основные версии крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы

По факту жесткой посадки вертолета, в результате которой погиб пассажир, возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт.

Выяснилось, что на борту судна были три человека, в том числе депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он погиб. Выжили двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов. Они доставлены в больницу.

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

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В СКР назвали основные версии крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы

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Теги: крушение вертолета, Айрат Хайруллин



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Развитие сюжета:

Ранее 09.02.2020 11:42 Мск Ошибка пилота. Стала известна причина крушения вертолета, при котором погиб депутат Госдумы
Ранее 07.02.2020 22:22 Мск "Угрозы жизни нет": в минздраве Татарстана прокомментировали состояние пострадавших в крушении вертолета

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Ранее 07.02.2020 19:59 Мск Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

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