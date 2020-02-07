В СКР назвали основные версии крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы

По факту жесткой посадки вертолета, в результате которой погиб пассажир, возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Вертолет был обнаружен 7 февраля 2020 года вблизи населенного пункта Лаишево республики Татарстан. В результате удара о землю воздушное транспортное средство получило значительные повреждения корпуса. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт.

Выяснилось, что на борту судна были три человека, в том числе депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Он погиб. Выжили двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов. Они доставлены в больницу.

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.