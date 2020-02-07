Чиновницу из Санкт-Петербурга отправили под домашний арест за взятку

Начальника сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяну Светушкову отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Татьяны Светушковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в сообщении.

Сообщается, что свою вину чиновница полностью признает. Против избранной меры пресечения не возражала.

Светушкова призналась в получении особо крупной взятки от коммерсанта за общее покровительство. Сам коммерсант свою вину признает частично. Отмечается, что сумма взятки составила 7,5 млн руб.