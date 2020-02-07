ФАС России выявила рост цен на медицинские маски в 68 регионах

ФАС России отчиталось перед Правительством о результатах мониторинга цен на медицинские маски в январе 2020 г. Выяснилось, что многократно завышение розничных цен было зафиксировано в 68 субъектах страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Больше всего взлетела цена на маски в Ивановской области. Отмечается, что на отдельные наименования медицинских масок цена увеличилась на 485%. В Тамбовской области - на 431%, в Ингушетии и в Воронежской области - на 400%, в Нижегородской - на 374%, Мурманской - на 354%, Московской - на 305%.

Антимонопольщики проанализировали данные, полученные от аптек и пришли к выводу, что рост розничных цен на медицинские маски, в основном обусловлен ростом закупочных цен. Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации покупали маски в декабре 2019 г. - январе 2020 г., зафиксирован в Республике Адыгея (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%.), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).

При этом статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил, что в 24 субъектах РФ были выявлены факты повышения розничных цен, не связанных с ростом цен в оптовом звене. По каждому из этих случаев будут проведены проверки.

Также антимонопольщики отметили, что из-за ажиотажного спроса на маски, который присутствует не во всех субъектах, у производителей масок возник дефицит продукции.

ФАС продолжит следить за ростом цен на медицинские маски. Напомним, президент России Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые повысили цены на противовирусные препараты и маски.

Как уже сообщалось, угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.

В Госдуме правительству предложили частично взять под контроль бизнес в сфере здравоохранения. Подобные меры не требуют принятия специального закона, их достаточно реализовать постановлением правительства.