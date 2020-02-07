20 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО Приволжский ФО В России
крушение вертолета, Айрат Хайруллин (2020) | Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью. Об этом в своем Facebook сообщил руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех -это огромная невосполнимая потеря", - написал парламентарий.

Трагедия произошла сегодня. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Татарстан, в 16.21 диспетчер самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения сообщил, что вертолет Bell 407 №01893 не произвел отметку в населенном пункте Матюшино. На борту воздушного судна находились трое: командир экипажа и два пассажира.

крушение вертолета, Айрат Хайруллин(2020)|Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Вертолет следовал из Левашево в Матюшино.

Спасатели обнаружили вертолет и прибыли на место крушения. Выяснилось, что в результате жесткой посадки погиб один человек, двое пострадали. Выжили двое — пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов.

По данным telegram-канала Mash, выживших привезли на берег на воздушной подушке. Пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания, опросить их сейчас невозможно — их передали в руки медиков. Тело Хайруллина достать не смогли — оно зажато под вертолетом. Из основных разрушений летательного аппарата — хвост и винт.

крушение вертолета, Айрат Хайруллин(2020)|Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Спасатели продолжают работы.

Свои соболезнования в связи с гибелью коллеги выразил и председатель Государственной думы Вячеслав Володин:

"Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата Городского совета Казани, Госсовета Татарстана до депутата Государственной Думы. С 2003 года Айрат Назипович представлял в Госдуме интересы избирателей Республики. Более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока.

Сегодня он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича"

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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

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Теги: крушение вертолета, Айрат Хайруллин, депутат, МЧС



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