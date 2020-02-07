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Суд изменил меру пресечения замначальнику Генштаба ВС России и отправил его за решетку

В Москве 235-й гарнизонный военный суд отправил замначальника Генштаба – начальника главного управления связи ВС РФ Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве, в СИЗО на два месяца, до 7 апреля, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Обвинение Арсланову было предъявлено в октябре прошлого года. Его считают причастным к уголовному делу "Воентелекома". Уголовное дело было заведено по факту махинаций при закупке спецтехники для Вооруженных сил РФ. По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги, на которые переклеивались этикетки.

В ведомстве отмечают, что ему грозило до 10 лет лишения свободы.

На момент возбуждения уголовного дела он находился на стационарном лечении в медучреждении. Рекомендации врачей о проведении следственных действий в присутствии медработника стали основанием для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако во время расследования были получены сведения, что обвиняемый активно противодействует органам предварительного следствия.

"Он лично и через доверенных ему лиц воздействовал на подчиненных, свидетелей, а также обвиняемых и их защитников, побуждая не сотрудничать со следствием, а также отказаться от ранее данных показаний, обличающих его, угрожая увольнением и даже физическим воздействием. В случае же принятия его условий обещал оказать всяческую поддержку, в том числе и финансовую", - говорится в сообщении СКР.

Суд принял это во внимание, а также учел то, что состояние здоровья подозреваемого врачи оценивают как удовлетворительное, заболеваний, которые препятствовали бы его содержанию под стражей, нет и удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения.

Напомним, по уголовному делу проходят также бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

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Суд изменил меру пресечения замначальнику Генштаба ВС России и отправил его за решетку

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Теги: замначальника генштаба, мошенничество в особо крупном размере, воентелеком



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