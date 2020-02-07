АНБ заставило The Washington Post и BuzzFeed снять неудобные для Госдепа статьи о Ливии

Два крупнейших американских издания - The Washington Post и BuzzFeed - вынуждены были снять материалы про российских социологов, похищенных в Ливии, после давления со стороны Агентства Национальной Безопасности США. Об этом рассказал автор письма - руководитель Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его словам, открытое письмо к премьер-министру ПНС Файезу Сарраджу с требованием отпустить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в соответствии с взятыми Сарраджем на себя на Берлинской конференции обязательствами было опубликовано газетой The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/brand-studio/wp/2020/01/30/open-letter-to-the-head-of-government-of-national-accord-of-libya-fayez-al-sarraj/), но спустя сутки удалено.

При этом со стороны ФЗНЦ все договоренности были соблюдены. Издание даже получило денежные средства и согласие на публикацию материала в рамках спецпроекта. Кроме того, юристы газеты согласовали текст.

«Все уже знают о том, что вышел материал о проблеме с нашими ребятами в The Washington Post. Мы общались с журналистами, с редакторами, которые всё это готовили. И они были рады, довольны и счастливы, потому что получили эксклюзивный материал. Они готовы были поддержать требование о защите российских исследователей от террористов. При этом никто не отрицал, что материал был опубликован за деньги как спецпроект для того, чтобы не подвести журналистов и тех работников масс-медиа США, которые пытаются хотя бы быть нейтральными и не ангажированными», - рассказал Малькевич.

Но по прошествии суток, представители The Washington Post сняли материал с сайта издания.

«Не прошло и двух дней, как они связались со мной и сообщили, что есть проблемы. Дескать, они не могут объяснить, какие именно, но материал требуется снять. Чуть позже мне по своим каналам среди коллег-журналистов удалось узнать, что снятие материала было осуществлено под давлением представителей Агентства Национальной Безопасности США. И на самом деле даже ссылки на этот материал были вычищены из медиапространства США, в том числе, как и любое упоминание того, что сейчас происходит в Ливии. Для нас это потрясение: мы видим, как американская пресса вычищает информацию о жертвах террористов в Ливии, возможно, это происходит из-за того, что мы знаем, кто развязал эту бойню в 2011 году», - добавил Малькевич.

Но на этом история не закончилась. Через несколько дней с Александром связались журналисты популярного американского сетевого издания BuzzFeed, и прислали огромный список вопросов.

«Я дал максимально развернутое интервью. Но материал снова очень медленно писали. Он даже не вышел в тот день, о котором шла речь. Я связался с журналистами, и они тоже стали говорить, что у них есть проблемы, но они их преодолеют. В итоге вместо четверга, статья вышла в пятницу и была совершенно противоположной той, которая планировалась. Большинство из того, что должно было войти в нее – включая мои слова – просто выбросили; смысл поменялся кардинально», - делится руководитель Фонда защиты национальных ценностей.

Репортеры из BuzzFeed подтвердили, перед публикацией первоначального варианта текста, в котором говорилось о цензуре в американских СМИ, к ним тоже обратились представители спецслужб, настояв на изменении статьи. (https://www.buzzfeednews.com/article/deansterlingjones/a-russian-propagandist-ran-an-ad-in-the-washington-post-and).

В варианте спецслужб она превратилась в мощный антироссийский материал, в котором Малькевич был назван пропагандистом, а пресс-секретарь The Washington Post рассказывал, что «они допустили ошибку», связавшись с русскими. «Практически каялись!» - иронизирует Малькевич.

«На условиях анонимности репортеры говорят, что, мол, «мы потом расскажем правду», объясним, что произошло. Но все дают понять, что оказывается колоссальное давление на американских журналистов. И, возвращаясь к теме The Washington Post, хочу напомнить, что в начале 70-х годов прошлого века журналисты этой газеты смогли вызвать целую серию резонансных событий. По сути, они тогда свалили американского президента Ричарда Никсона. А сейчас - не могут побороть спецслужбы, которые не дают им давать даже нейтральную информацию. Даже оплаченную, чтобы отвести подозрение от самих журналистов. То есть я могу свидетельствовать, что американские тиски цензуры совсем зажали тамошние медиа. Благодарю коллег - простых американских журналистов, которые пытаются нести правду; к ним у меня претензий нет. Но вся картина видна и понятна, американская журналистика умирает. Свободной она может называться только на вручении премий и в соцсетях», - резюмировал Малькевич.

Цензура в США достигла немыслимых пределов, если сразу два крупнейших издания стыдливо снимают свои материалы, наплевав на своих читателей. Первая Поправка к Конституции США гарантирует, что Конгресс США, спецслужбы и государство никогда и ни при каких обстоятельствах не будут посягать на свободу прессы и свободу слова. Видимо, АНБ на конституционные права американцев просто наплевать.